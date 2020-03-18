В Одесі звільнили віце-мера, який пішов у відпустку і не повернувся

На сесії Одеської міської ради звільнили віце-мера Анатолія Орловського, який з осені не з'являвся на робочому місці

Фото: Думская

На сесії Одеської міської ради звільнили віце-мера Анатолія Орловського, який з осені не з'являвся на робочому місці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

За таке рішення проголосували 45 депутатів Одеської міської ради.

Крім того, Орловський виключений зі складу виконавчого комітету. Його місце зайняв нещодавно призначений віце-мер Сергій Підгайний.

Так, 21 жовтня Анатолій Орловський пішов на лікарняний, потім у відпустку, з якого не повернувся.

Раніше повідомлялося, що в Одесі призначили головного дорожника.