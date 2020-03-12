Одеську ОПЗЖ очолив сам Вадим Рабинович
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
На з'їзді було прийнято ряд кадрових рішень.
Так, нардеп Микола Скорик зміщений з посади голови обласної організації, його місце зайняв Вадим Рабінович. Скорик став головою міської партійної організації в Одесі, що є пониженням на одну сходинку в партійній ієрархії.
Нагадаємо, що біля готелю "Бристоль" в Одесі активісти намагалися зірвати заплановану конференцію партії ОПЗЖ. У бійці брали участь місцеві активісти "Автомайдану", "Національного корпусу" і прихильники ОПЗЖ.
Один з учасників розпилив газовий балончик, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
27-річного правопорушника доставили у відділ поліції. Балончик у чоловіка вилучили, а на нього самого склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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