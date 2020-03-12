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12 березня 2020, 18:40 35

Одеську ОПЗЖ очолив сам Вадим Рабинович

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12 березня 2020, 18:40 35
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Незважаючи на те, що в Одесі активісти намагалися зірвати проведення з'їзду партії "Опозиційна платформа — За життя", він все-таки відбувся
Фото: Думская
Незважаючи на те, що в Одесі активісти намагалися зірвати проведення з'їзду партії "Опозиційна платформа — За життя", він все-таки відбувся

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

На з'їзді було прийнято ряд кадрових рішень.

Так, нардеп Микола Скорик зміщений з посади голови обласної організації, його місце зайняв Вадим Рабінович. Скорик став головою міської партійної організації в Одесі, що є пониженням на одну сходинку в партійній ієрархії.

Нагадаємо, що біля готелю "Бристоль" в Одесі активісти намагалися зірвати заплановану конференцію партії ОПЗЖ. У бійці брали участь місцеві активісти "Автомайдану", "Національного корпусу" і прихильники ОПЗЖ.

Один з учасників розпилив газовий балончик, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

27-річного правопорушника доставили у відділ поліції. Балончик у чоловіка вилучили, а на нього самого склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Одесса партии ОПЗЖ
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