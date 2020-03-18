Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру

С 17 марта в Украине объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия. То же самое сделала городская власть Львова, только на день раньше. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города и пообщался с людьми

Фото: RegioNews

С 17 марта в Украине объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия. То же самое сделала городская власть Львова, только на день раньше. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города и пообщался с людьми

Один из самых любимых туристических городов Украины пока пустой. Кафе и рестораны закрыты. Городские маршрутки ходят редко и полупустые. Транспорт по области практически не курсирует. Однако 34-летняя Оксана из Бродов, расположенных под Львовом, таки добралась до работы. "Преподаю в художественной школе. Все занятия у нас перевели в онлайн-режим. Я преподаю частные уроки по рисованию, потому что надо с чего-то жить. Приехала утром на электричке. Людей было немного, часть в масках. Страшно? Конечно, ведь только глупый не боится заразиться", - признается девушка.

Заведения общественного питания в центре Львова в проезде Кривая липа не работают, и людей на улице мало

Однако не везде так безлюдно. На одном из крупнейших продуктовых рынков города - ажиотаж. Сотни людей. Примерно треть продавцов имеют маски и перчатки, однако общаются неохотно.

"Работаю в перчатках, протираю руки антисептиком", – говорит 59-летний продавец Николай, который торгует продуктами. Мужчина достает из кармана антисептик и показывает, чтобы я вдруг не подумал, что он обманывает.

Торговля на рынке "Шувар" во Львове - активная. Только маски на лицах выдают, что в городе карантин

"Мэрия обещала нас закрыть. Но ведь должны за что-то жить? У меня 42 года стажа, а пенсия - с гулькин нос. Если мэр Садовый нас надумает закрыть, то пусть город заплатит за это, ведь мы исправно платим налоги", - говорит 75-летняя продавщица Ирина.

Люди садятся в маршрутку в микрорайоне Сихов во Львове

Под аптеками стоят люди в очередях. Большинство - на расстоянии метра друг от друга. Внутрь запускают по одному покупателю. Пожилая женщина говорит, что в аптеке масок и антисептиков нет, но называет адрес аптеки, которая находится в другом конце города, и уверяет, что там точно есть маски по 14 грн. за штуку.

Очередь на улице в аптеку

В поликлинике рядом – людно. Работники в масках. Люди массово приходят и проверяются, случайно не заразились ли - несмотря на рекомендации сидеть дома и вызывать скорую в случае подозрений на коронавирус.

В городской поликлинике

При входе в медучреждение медсестра в защитном костюме с ног до головы меряет посетителям температуру бесконтактным термометром и протирает руки дезинфицирующим средством. Протереть антисептиком руки можно тоже при входе в поликлинику.

Рекомендации в поликлинике

Много людей гуляют в парках, выгуливают собак, читают книги, распивают пиво.

Проспект Свободы с видом на оперный театр

Церкви закрыты, но у дверей есть расписание со службами. Отец Павел Цвьок из церкви "Ольги и Елизаветы" призывает верующих через facebook слушать службы в онлайн-режиме.

Очереди в кассы в супермаркете

В одном из крупных торговых центров работает только продуктовый отдел и аптека. Продавцы в масках. Некоторые покупатели тоже. Однако в другом супермаркете продавцы без масок. Покупателей в обоих не очень много – 5-7 в очереди к каждой кассе. Охрана и продавцы общаться отказываются. Большинство - настороженные.

Закрытые магазины в ТРЦ "Виктория Гарденс"

В центре города, где обычно стоит людской гомон, состоящий из десятка различных языков, непривычно пусто. Только ходят молчаливые одиночные туристы. Кафе и рестораны, которыми усеяны каждый закоулок туристического центра, заперты. Город спит – просыпается страх.

Площадь Рынок

Итальянский певец Альфонсо Оливер, который несколько лет живет во Львове, говорит, что переживает за родных. Они живут в городе Реджо Эмилия, что рядом с Болоньей.

"Концерты сейчас, конечно, все отменили. Каждый день общаюсь с родными по телефону, иногда по несколько раз на день. Ситуация там тревожная. Все сидят по домам. Требуется специальное разрешение, чтобы выйти в магазин за продуктами. Дома сидят, томятся, ждут, когда все закончится. К счастью, все родные здоровы. Сам я не паникую, придерживаюсь самых простых советов – чаще мою руки, стараюсь не ходить там, где много людей, гуляю в парках, бегаю. Свежий воздух полезен для иммунитета", - рассказывает 34-летний Альфонсо.

Менеджер одной из туристических фирм Львова, 38-летний Павел, говорит, что со времени первых заболеваний в Украине они прекратили водить экскурсии. "Пока работаем дистанционно, оформляем экскурсии с 3 апреля, когда карантин закончиться. В случае его продолжения будем дальше двигать выезды. Стараюсь придерживаться домашнего режима. Не боюсь заразиться, но осознаю риск", - говорит Павел.

Отделения банков работают, хотя городские власти рекомендовали перейти на бесконтактный режим. В "Сбербанке" очередь пенсионеров, которые в группе наибольшего риска. Общаться не хотят, отворачиваются, когда спрашиваешь, почему не хотят подождать с оплатой коммунальных платежей несколько недель.

Заведения общественного питания в ТРЦ "Виктория Гарденс" не работают, только отправляют блюда по быстрой доставке покупателям

По городу носятся много ребят со скорой доставки – "Glovo", "Raketa", "Uber Еats". "Укрпочта" и "Новая почта" работают в обычном режиме. Часто по городу можно услышать сирены скорых и полиции.

Рекомендации от городской власти

В аэропорту пустынно. Работники в масках. "Аэропорт практически закрыли. Всех работников за свой счет отправляют в отпуск. Оплачиваемый позволили лишь нескольким. У меня последняя ночная смена, что будет дальше - неизвестно. В аэропорту останется только охрана", - говорит 30-летний Андрей.

Сейчас во львовской инфекционной больнице 14 лиц, у которых подозрение на коронавирус. Ни одного подтвержденного случая в городе нет. Львов, как и вся страна, приспосабливается к новому вызову. В facebook распространяют шарж на туристическое лозунг города "Львов – открыт для мира" на "Львов – закрыт для мира". Однако, по моим наблюдениям, скорее "Львов – насторожен к миру".