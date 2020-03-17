Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва

Київська влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити жителів столиці і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавіруса

Фото: RegioNews

Київська влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити жителів столиці і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавіруса

Місто закривають на карантин. Усі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, повинні бути зачиненими. Фотограф RegioNews пройшовся вулицями міста.

Біля метро "Вокзальна" незвично порожньо

Навіть манекени нині в масках

Магазини до квітня будуть сумувати без покупців

В автобусах все за правилами: маски і не більше 20 пасажирів

Люди в чергах намагаються дотримуватися безпечну відстань

Новий спосіб бути в моді - незвичайні маски

Школи і дитячі майданчики теж спорожніли

Вологе прибирання - і в приміщеннях, і зовні

Макдональдс закритий, але все одно радий тим, хто проходить повз

Літаки тепер зустрічають в костюмах хімзахисту

Поруч завжди чергує швидка і хімлабараторія

Силовики вже готові до надзвичайного стану