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17 березня 2020, 15:40 130

Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва

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17 березня 2020, 15:40 130
Київська влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити жителів столиці і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавіруса
Фото: RegioNews
Київська влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити жителів столиці і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавіруса

Місто закривають на карантин. Усі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, повинні бути зачиненими. Фотограф RegioNews пройшовся вулицями міста.

Біля метро "Вокзальна" незвично порожньо

Навіть манекени нині в масках

Магазини до квітня будуть сумувати без покупців

В автобусах все за правилами: маски і не більше 20 пасажирів

Люди в чергах намагаються дотримуватися безпечну відстань

Новий спосіб бути в моді - незвичайні маски

Школи і дитячі майданчики теж спорожніли

Вологе прибирання - і в приміщеннях, і зовні

Макдональдс закритий, але все одно радий тим, хто проходить повз

Літаки тепер зустрічають в костюмах хімзахисту

Поруч завжди чергує швидка і хімлабараторія

Силовики вже готові до надзвичайного стану

Автор(и) статті: Андрій Гудзенко

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