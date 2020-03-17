Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева

Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса

Фото: RegioNews

Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса

Город закрывают на карантин. Все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, должны быть закрыты. Фотограф RegioNews прошелся по улицам города.

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