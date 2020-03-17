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17 марта 2020, 15:40 104

Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева

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17 марта 2020, 15:40 104
Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса
Фото: RegioNews
Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса

Город закрывают на карантин. Все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, должны быть закрыты. Фотограф RegioNews прошелся по улицам города.

Возле метро "Вокзальная" непривычно пусто

Даже манекены соблюдают масочный режим

Магазины до апреля будут грустить без покупателей

В автобусах все по правилам: маски и не больше 20 пассажиров

Люди в очередях стараются соблюдать безопасное расстояние

Новый способ быть в моде - необычные маски

Школы и детские площадки тоже опустели

Влажная уборка - и в помещениях, и снаружи

Макдональдс закрыт, но все равно рад проходящим мимо

Самолеты теперь встречают в костюмах химзащиты

Рядом всегда дежурит скорая и химлабаратория

Силовики уже готовы к чрезвычайному положению

Автор(ы) статьи: Андрей Гудзенко

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