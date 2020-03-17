Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса
Киевская власть ужесточает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса
Город закрывают на карантин. Все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, должны быть закрыты. Фотограф RegioNews прошелся по улицам города.
Возле метро "Вокзальная" непривычно пусто
Даже манекены соблюдают масочный режим
Магазины до апреля будут грустить без покупателей
В автобусах все по правилам: маски и не больше 20 пассажиров
Люди в очередях стараются соблюдать безопасное расстояние
Новый способ быть в моде - необычные маски
Школы и детские площадки тоже опустели
Влажная уборка - и в помещениях, и снаружи
Макдональдс закрыт, но все равно рад проходящим мимо
Самолеты теперь встречают в костюмах химзащиты
Рядом всегда дежурит скорая и химлабаратория
Силовики уже готовы к чрезвычайному положению
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- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
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