Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний

11 березня Кабінет Міністрів ввів карантин по усій території України для уникнення розповсюдження епідемії коронавірусу. На три тижні було заборонено відвідування всіх навчальних закладів та проведення масових заходів за участі понад 200 осіб

11 березня Кабінет Міністрів ввів карантин по усій території України для уникнення розповсюдження епідемії коронавірусу. На три тижні було заборонено відвідування всіх навчальних закладів та проведення масових заходів за участі понад 200 осіб

У столиці Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила більш чіткі і жорсткі умови: припинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів тощо; призупинити роботу розважальних центрів, розважальних зон та ін.

Що ж з цими закладами у Житомирі? Адже саме на Житомирщині зафіксована перша смерть від коронавірусу. Всього за 70 км від обласного центру, у місті Радомишль, де проживала померла жінка, введена надзвичайна ситуація. Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона мешкала, та особи, з якими вона контактувала.

Ми вирішили перевірити найбільші розважальні заклади і місця в Житомирі. Станом на ранок 13 лютого про перенесення всіх вистав у зв’язку з карантином повідомили на своїх сторінках Житомирський музично-драматичний театр, житомирська філармонія, академічний театр ляльок – основні культурно-розважальні заклади міста.

І якщо з закладами комунальної чи державної форми власності все зрозуміло, то зовсім інша, і набагато цікавіша історія з приватними закладами. Ми перевірили основні розважальні місця Житомира і виявили, що більшість з них вірусів не бояться. Закритими у зв’язку з карантином були тільки один басейн – "Золота бочка", дитячий розважальний простір "Острів пригод" та кінотеатр "Мультиплекс" в ТРК "Глобал UA". Натомість 13 лютого в Житомирі відкриті і працюють дитячий простір "Амі Гамі", що є одним з найвідвідуваніших в місті. Гостинно відкриті басейни "Золоте руно", "Додо" та спортивний центр Лайм.

Попри рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 11 березня призупинити роботу кінотеатрів, театрів тощо, власники вирішили, що слово "тощо" не стосується їх закладів. Юристи зазначають, що під слово "тощо" потрапляють і спортивні клуби, адже вони є місцем масового зібрання людей, тому підпадають під закриття на час карантину.

Та найбільше дивує ігнорування рішень виконкому керівництвом фітнес-залу Lime, який згідно бізнес довідки належить ТОВ Маген Україна, власниками якого є Веретельник Олена Василівна та Сухомлин Світлана Вікторівна – повна тезка дружини мера міста Житомира Сергія Сухомлина.

Тому абсолютно не дивує, що рішення виконкому не виконуються іншими закладами, адже їм показали приклад з верхів.