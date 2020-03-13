Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный

11 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей территории Украины для избежания распространения эпидемии коронавирус. На три недели было запрещено посещение всех учебных учреждений и проведения массовых мероприятий с участием более 200 человек

11 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей территории Украины для избежания распространения эпидемии коронавирус. На три недели было запрещено посещение всех учебных учреждений и проведения массовых мероприятий с участием более 200 человек

В столице, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила более четкие и жесткие условия: прекратить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий; приостановить работу развлекательных центров, развлекательных зон и др.

Что же с этими заведениями в Житомире? Ведь именно на Житомирщине зафиксирована первая смерть от коронавирус. Всего за 70 км от областного центра, в городе Радомышль, где проживала умершая женщина, введена чрезвычайная ситуация. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она жила, и лица, с которыми она контактировала.

Мы решили проверить крупнейшие развлекательные заведения и места в Житомире. По состоянию на утро 13 февраля о переносе всех спектаклей в связи с карантином сообщили на своих страницах Житомирский музыкально-драматический театр, луганская филармония, академический театр кукол – основные культурно-развлекательные заведения города.

И если с заведениями коммунальной или государственной формы собственности все понятно, то совсем другая, и гораздо интереснее история с частными заведениями. Мы проверили основные развлекательные места Житомира и обнаружили, что большинство из них вирусов не боятся. Закрытыми в связи с карантином были только один бассейн – "Золотая бочка", детский развлекательный пространство "Остров приключений" и кинотеатр "Мультиплекс" в ТРК "Глобал UA". Зато 13 февраля в Житомире открыты и работают детский пространство "Ами Гамме", что является одним из самых посещаемых в городе. Гостеприимно открытые бассейны "Золотое руно", "Додо" и спортивный центр Лайм.

Несмотря на решение исполнительного комитета Житомирского городского совета от 11 марта приостановить работу кинотеатров, театров и др, владельцы решили, что слово "подобное" не касается их заведений. Юристы отмечают, что под слово "прочее" попадают и спортивные клубы, ведь они являются местом массового собрания людей, поэтому подпадают под закрытие на время карантина.

Но больше всего удивляет игнорирование решений исполкома руководством фитнес-зала Lime, который согласно бизнес справки принадлежит ООО Маген Украина, владельцами которого является Веретельник Елена Васильевна и Сухомлин Светлана Викторовна – полная тезка жены мэра города Житомира Сергея Сухомлина.

Поэтому совершенно не удивляет, что решение исполкома не выполняются другими заведениями, ведь им показали пример с верхов.