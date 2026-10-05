Как защитить личные границы: психологиня объяснила, как понять собственные границы
Личные границы не являются попыткой отгородиться от людей. Это понимание собственных границ и того, что человек будет делать, если эти границы нарушат
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Психологиня Белоцерковской районной ячейки ОО "Захист держави" Юлия Белецкая объяснила, что на самом деле означают личные границы и как они работают в повседневной жизни:
В случае трудностей можно обратиться к специалистам:
- Адрес: г. Белая Церковь, ул. Мельничная, 4;
- График работы: Пн – Пт, 09.00 –18.00;
- Телефон для записи и консультаций: +380 731061163.
Напомним, что около сотни автомобилей и два десятка мотоциклов приняли участие в автопробеге ко Дню защитников и защитниц Украины , который состоялся во Львове 1 октября.
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