Как сказать "нет", чтобы не обидеть никого: психологиня объяснила, почему отказывать тяжело

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Часто люди могут говорить "да", когда действительно хочется сказать "нет". За этим нередко стоит страх конфликта, чувство вины и переживания за реакцию другого человека.

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Психологиня Белоцерковской районной организации ОО "Захист держави" объяснила, почему нам бывает сложно отказывать, как научиться говорить о своих нуждах и что делать с чувством вины после установления границы.

Обратиться за помощью можно здесь:

Адрес: г. Белая Церковь, ул. Мельничная, 4;

График работы: Пн – Пт, 09.00 –18.00;

Телефон для записи и консультаций: +380 731061163.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.