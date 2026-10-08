Как сказать "нет", чтобы не обидеть никого: психологиня объяснила, почему отказывать тяжело
Часто люди могут говорить "да", когда действительно хочется сказать "нет". За этим нередко стоит страх конфликта, чувство вины и переживания за реакцию другого человека.
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Психологиня Белоцерковской районной организации ОО "Захист держави" объяснила, почему нам бывает сложно отказывать, как научиться говорить о своих нуждах и что делать с чувством вины после установления границы.
Обратиться за помощью можно здесь:
- Адрес: г. Белая Церковь, ул. Мельничная, 4;
- График работы: Пн – Пт, 09.00 –18.00;
- Телефон для записи и консультаций: +380 731061163.
Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Киеве из-за отсутствия света временно остановили фуникулер
08 октября 2026, 15:45За эксзамглаву ОП Ирину Мудру внесли залог в 20 млн грн
08 октября 2026, 15:30В Запорожье мужчина сливал россиянам объект, от которого зависело водоснабжение города
08 октября 2026, 15:25Смертельное ДТП в Запорожье: пьяный водитель не справился с управлением
08 октября 2026, 14:25Выплаты, субсидии и новые правила: что изменится для украинцев в октябре
08 октября 2026, 13:38В Киеве из-за российской атаки сгорел склад онлайн-медиа "Бабель"
08 октября 2026, 13:08Удар по автобусам в Краматорске: количество погибших выросло до 30
08 октября 2026, 12:51В Харьковской области спасатели достали из-под завалов 75-летнюю женщину
08 октября 2026, 12:25Рубио: завершение войны РФ против Украины путем переговоров пока недостижимо
08 октября 2026, 11:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »