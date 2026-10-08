Выплаты, субсидии и новые правила: что изменится для украинцев в октябре

Фото: ГО "Захист держави"

В октябре 2026 года украинцев ожидает ряд изменений, в частности в сфере социальных выплат, субсидий и правил для внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает общественная организация "Захист держави", передает RegioNews.

В частности, предусмотрена "Зимняя поддержка" – помощь в размере 19 400 гривен для жителей определенных прифронтовых общин.

Также в октябре начинается расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов.

Изменения будут касаться и внутренне перемещенных лиц. Для них обновляются правила подтверждения статуса и пребывания за границей.

У студентов также будет нововведение – подготовка к национальному сопротивлению.

Кроме того, 25 октября Украина перейдет на зимнее время: часы нужно будет перевести на один час назад.

Подробные правила и условия каждой из изменений могут отличаться в зависимости от категории граждан.

Напомним, ранее специалисты общественной организации рассказали об индексации выплат для военных. Эта не премия или дополнительная доплата. При этом командир не может решать, получит ли военную индексацию выплат или нет.