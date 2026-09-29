В Хмельницкой области по делу педофила-директора языкового центра обнаружили уже 10 пострадавших

Фото: Офис Генерального прокурора

На Хмельнитчине суд продолжил содержание под стражей директора центра изучения иностранных языков, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении детей. Мера пресечения оставлена без права внесения залога

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По ходатайству прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры суд продлил мужчине содержание под стражей.

В ходе расследования правоохранители установили новые потерпевшие и дополнительные эпизоды возможных преступлений. Сначала было известно о двух пострадавших — девушках в возрасте 13 и 14 лет. Следствие установило уже 10 потерпевших, которые на момент событий были малолетними или несовершеннолетними.

24 сентября мужчине сообщили о новом подозрении, в частности в повторном сексуальном насилии в отношении малолетнего лица.

Правоохранители продолжают проверять информацию о других возможных эпизодах и устанавливать людей, которые могли пострадать.

Ранее, 1 сентября, мужчина уже приговорен к 2 годам лишения свободы за хранение детской порнографии без цели ее сбыта или распространения.

Напомним, что ранее суд взял под стражу без права внесения залога директора языковой школы из Хмельницкого , подозреваемого в растлении двух несовершеннолетних учениц.

В августе правоохранители сообщили о подозрении в развращении детей директору центра изучения иностранных языков.