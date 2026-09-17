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17 сентября 2026, 10:58

Одещина снова под атакой БпЛА: повреждены дома, есть пострадавшие

17 сентября 2026, 10:58
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Фото: ОВА
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Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки реактивных беспилотников утром 17 сентября повреждены крыши и остекление частных домов, также повреждена автоцистерна.

По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали четыре человека.

Информация уточняется. На местах продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, почти всю ночь 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.

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