Одещина снова под атакой БпЛА: повреждены дома, есть пострадавшие
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате атаки реактивных беспилотников утром 17 сентября повреждены крыши и остекление частных домов, также повреждена автоцистерна.
По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали четыре человека.
Информация уточняется. На местах продолжается ликвидация последствий атаки.
Напомним, почти всю ночь 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.
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