Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки реактивных беспилотников утром 17 сентября повреждены крыши и остекление частных домов, также повреждена автоцистерна.

По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали четыре человека.

Информация уточняется. На местах продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, почти всю ночь 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.