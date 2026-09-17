Чотири дні в лісі: на Житомирщині знайшли живою жінку, яка пішла по гриби

Фото: Національна поліція

На Житомирщині знайшли живою жінку, яку розшукували з 12 вересня. Вона пішла до лісу по гриби та зникла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Жінку вдалося знайти ввечері 16 вересня. Вона була виснажена та мала ознаки переохолодження, однак залишалася живою.

Нині жінку доставили до лікарні, де їй проводять обстеження та надають необхідну медичну допомогу.

До пошуків долучилися правоохоронці, рятувальники, волонтери та небайдужі громадяни. Подробиці обставин її зникнення та порятунку повідомлять згодом.

Нагадаємо, жінка ще 12 вересня пішла в ліс по гриби та заблукала. Вона вирушила до лісу близько 13:00 у селі Кам'яний Брід Новоборівської громади. До пошукових робіт залучили близько 120 людей.