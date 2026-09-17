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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В Подольском районе в результате повторного попадания БПЛА произошло возгорание в административном здании", – говорится в сообщении.

Также мэр сообщил, что количество пострадавших в Киеве в результате российских атак 17 сентября увеличилось до 18 человек.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Ранее сообщалось о 16 пострадавших, среди них – двое детей.