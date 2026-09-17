Нардеп Пушкаренко угрожал эстонским чиновникам из-за распределения помощи Украине – СМИ

Арсений Пушкаренко. Фото: соцсети

Народный депутат Арсен Пушкаренко, по утверждениям эстонских чиновников, пытался влиять на распределения помощи Украине и оказывать давление на представителей власти Эстонии

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании эстонского издания Eesti Ekspress, передает RegioNews.

По данным журналистов, конфликт между Пушкаренко и представителями Эстонского центра международного развития и сотрудничества ESTDEV обострился в 2026 году. Эстонские чиновники утверждают, что депутат пытался добиться направления средств на конкретные проекты, в частности, в Житомирской области.

Кульминацией стала встреча 18 июня в Таллинне. Как отмечается в материале, во время разговора Пушкаренко упоминал возможное изменение правительства Эстонии и называл Урмаса Рейнсалу будущим премьер-министром. В подготовленном для МИД Эстонии меморандуме утверждается, что депутат говорил о возможном наказании представителей ESTDEV и министра иностранных дел после смены правительства.

Эстонская сторона также заявила о попытках медийного давления. По данным расследования, Пушкаренко якобы потребовал публичного подтверждения договоренностей о будущих проектах. В то же время, представители ESTDEV настаивали, что решения об использовании средств принимаются в Эстонии в соответствии с установленными процедурами.

После встречи министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поручил прекратить рабочие контакты с Пушкаренко. МИД также рекомендовал эстонским дипломатам не проводить встречи с украинским депутатом. О ситуации проинформировали премьер-министра Кристена Михала и Департамент полиции безопасности Эстонии.

История с проектами в Житомирской области

После начала полномасштабного вторжения Эстония направляла значительную часть помощи на восстановление Житомирской области. За эти средства восстанавливали детский сад в Овруче, мост в Малине, жилье для внутренне перемещенных лиц, а также медицинские и образовательные объекты.

По данным Eesti Ekspress, Пушкаренко регулярно присутствовал на открытии таких объектов и связывал их с собственной деятельностью. В частности, на заборе детсада в Овруче разместили табличку о поддержке депутата. По словам собеседников издания, представители Эстонии потребовали ее убрать.

В расследовании упоминается ситуация с домами для многодетных семей в Житомирской области. По данным журналистов, Пушкаренко приехал на место строительства и заявил, что представляет Эстонию, а одной из семей пообещал место в строящемся доме с участием эстонской помощи. Эстонская сторона заявила, что депутат не имел полномочий представлять страну или этот проект.

После этого ESTDEV договорился, что предложения по объектам для восстановления будут подаваться непосредственно украинскими властями, а окончательный выбор проектов будет осуществлять эстонская сторона.

Отдельно в расследовании говорится о контактах Пушкаренко с Урмасом Рейнсалу, главой оппозиционной партии Исамаа. Рейнсалу заявил, что не обещал увольнять эстонских чиновников в случае прихода к власти, однако подтвердил, что его предупреждали о поведении украинского депутата.

Сам Пушкаренко на вопросы журналистов Eesti Ekspress на момент публикации материала не ответил.

Справка: Арсений Пушкаренко – народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Родился 10 октября 1992 в Киеве.

В 2019 году был избран в Верховную Раду по партийному списку под №81.

Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До избрания народным депутатом работал помощником-консультантом народного депутата и занимался общественной деятельностью.

В Верховной Раде входит во фракцию "Слуга народа" и работает в Комитете по бюджету.

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