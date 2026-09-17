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17 сентября 2026, 10:39

В Харькове из-за удара РФ пострадала работница торгового центра

17 сентября 2026, 10:39
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Фото: соцсети
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В результате российского удара в Основянском районе Харькова загорелось здание торгового центра. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, во время удара сотрудники и посетители находились в укрытии.

После атаки за медицинской помощью обратилась 65-летняя сотрудница поврежденного торгового центра. В момент удара женщина находилась в укрытии, однако позже ей стало плохо.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Информация о ее состоянии уточняется.

Как известно, утром 17 сентября российская армия совершила атаку беспилотниками по Харькову, под ударом оказались два района города – Слободской и Основянский.

Напомним, в ночь на 19 сентября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

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