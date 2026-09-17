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В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 17 сентября обесточена часть потребителей в семи областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровске, Донецке, Одесской, Сумской и Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Восстановительные работы продолжаются повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Применение ограничений на электроэнергию 17 сентября не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 19 сентября армия РФ атаковала Украину "Ониксами", "Искандерами", "Калибрами" и беспилотниками. Зафиксированы попадания на 36 локациях.