Во Львовской области тело женщины нашли во рву: ее искали 4 дня
Во Львовской области разыскали женщину, которая не вернулась домой. К сожалению, ее нашли без признаков жизни
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
7 сентября 75-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. После этого пенсионерку объявили в розыске. К поисковой операции присоединились полицейские, спасатели, местные жители. Агрофирма, расположенная на территории района, предоставила дрон.
11 сентября правоохранитель нашел тело женщины во рву без признаков жизни. Предварительно признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причину смерти будут устанавливать специалисты.
Напомним, ранее во Львове обнаружили тело мужчины возле школы. До этого он находился в розыске.
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