Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В частности, в Изюме травмировались 11 человек. В селе Корбине Иваны Богодуховской общины ранения получил 17-летний парень.

Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который получил ранения 2 сентября в поселке Казачья Лопань Дергачевской общины.

Для ударов по области российские войска применили 12 управляемых авиабомб, беспилотник типа "Герань-2", один БпЛА типа "Молния" и 102 дрона, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура:

В Богодуховском районе повреждена парикмахерская и электросети в Богодухове.

повреждена парикмахерская и электросети в Богодухове. В Изюмском районе в Изюме повреждены четыре многоквартирных и шесть частных домов, административное здание и автомобиль. В Капитоловке повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.

в Изюме повреждены четыре многоквартирных и шесть частных домов, административное здание и автомобиль. В Капитоловке повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки. В Харьковском районе в поселке Слатино поврежден частный дом.

Напомним, в ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.