РФ атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали, среди них 17-летний парень
За прошедшие сутки российские войска атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В частности, в Изюме травмировались 11 человек. В селе Корбине Иваны Богодуховской общины ранения получил 17-летний парень.
Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который получил ранения 2 сентября в поселке Казачья Лопань Дергачевской общины.
Для ударов по области российские войска применили 12 управляемых авиабомб, беспилотник типа "Герань-2", один БпЛА типа "Молния" и 102 дрона, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждена гражданская инфраструктура:
- В Богодуховском районе повреждена парикмахерская и электросети в Богодухове.
- В Изюмском районе в Изюме повреждены четыре многоквартирных и шесть частных домов, административное здание и автомобиль. В Капитоловке повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.
- В Харьковском районе в поселке Слатино поврежден частный дом.
Напомним, в ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.