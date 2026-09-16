Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Враг попал по автобусу беспилотником. В результате атаки погибли пять человек.

Еще по меньшей мере семь человек получили ранения, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, утром 16 сентября во вражескую атаку попал поезд №122 "Киев – Николаев". К счастью, обошлось без пострадавших.