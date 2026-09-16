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16 сентября 2026, 01:35

Актриса Ольга Сумская объяснила, как ее муж признался, что она ему изменяла

16 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что именно подсказало ее мужу, что она обрадовала его. Оказалось, что это был маленький предмет в сумочке.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ольга Сумская никогда не скрывала, что ее отношения с мужем Виталием Борисюком начались еще тогда, когда она была в браке с Евгением Паперным. По словам актрисы, страсть разгорелась, когда она и Борисюк играли в спектакле "Кровавая свадьба".

Евгений Паперный впоследствии узнал об изменах, и произошло это по случайности.

"Я положила себе в сумочку, и Евгений Васильевич Паперный ее нашел эту фотографию в моей сумке. И с этого началось", – говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская призналась, что на пике карьеры оказалась "за бортом" популярных телепроектов. Причиной стал возраст.

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