Актриса Ольга Сумская объяснила, как ее муж признался, что она ему изменяла

Фото из открытых источников

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что именно подсказало ее мужу, что она обрадовала его. Оказалось, что это был маленький предмет в сумочке.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ольга Сумская никогда не скрывала, что ее отношения с мужем Виталием Борисюком начались еще тогда, когда она была в браке с Евгением Паперным. По словам актрисы, страсть разгорелась, когда она и Борисюк играли в спектакле "Кровавая свадьба".

Евгений Паперный впоследствии узнал об изменах, и произошло это по случайности.

"Я положила себе в сумочку, и Евгений Васильевич Паперный ее нашел эту фотографию в моей сумке. И с этого началось", – говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская призналась, что на пике карьеры оказалась "за бортом" популярных телепроектов. Причиной стал возраст.