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16 вересня 2026, 07:54

Пішла по гриби й не повернулася: на Житомирщині розшукують 53-річну жінку

16 вересня 2026, 07:54
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Фото: Національна поліція
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На Житомирщині тривають пошуки 53-річної жінки, яка зникла в лісі під час походу по гриби. Оксана Богдан пішла з дому 12 вересня та досі не повернулася

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка вирушила до лісу близько 13:00 у селі Кам'яний Брід Новоборівської громади.

До пошукових робіт залучили близько 120 людей. Серед них – поліцейські, рятувальники, кінологи, військові та місцеві жителі.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, середня статура, світле волосся, коричневі очі. Була одягнена у сині гумові чоботи, червону кофту та чорний светр.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Оксани Богдан, повідомити за номером +380 96 054 27 16, на лінію 102 або звернутися до найближчого підрозділу поліції.

Правоохоронці також закликають громадян не ходити до лісу поодинці, повідомляти близьким про маршрут, брати із собою заряджений телефон, павербанк та ліхтарик, а також у разі втрати орієнтації не панікувати, залишатися на місці й телефонувати за номерами 102, 101 або 112.

Нагадаємо, на Прикарпатті п'ятеро туристів заблукали в горах і втратили зв'язок. Гірські рятувальники розшукали людей та супроводили їх до села Шибене.

Раніше на Львівщині рятувальники евакуювали з гір туристку з переломом ноги. Жінка травмувалася під час походу на горі Кудрявець поблизу села Гребенів.

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ліс поліція Житомирська область пошук грибы жінка
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