Дважды выстрелил в побратима из АК-74: военного со Львовщины приговорили к 7 годам тюрьмы

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Военнослужащего из Львовщины приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы за стрельбу в побратима. Во время конфликта мужчина дважды выстрелил в него из автомата АК-74, нанеся тяжелое ранение шеи

Об этом сообщает Lviv.media со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Осужденый родом из села Балучин Львовской области. Он проходил военную службу по контракту в звании младшего сержанта и был старшим водителем пулеметного отделения.

Инцидент произошел 14 декабря 2025 года в месте временной дислокации военного подразделения. По материалам дела, в тот день военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. После словесного конфликта с другим военным он взял закрепленный за ним автомат АК-74, снял его с предохранителя, отправил патрон в патронник и вышел во двор.

Там мужчина, по меньшей мере, дважды выстрелил в собратья. Один из шаров прошел через шею пострадавшего и повредил сонную артерию, позвонок и ребро.

Эксперты определили полученные травмы как тяжелые и опасные для жизни. После ранения военный потерял сознание и упал. Его удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

После стрельбы осужденный вернулся в помещение и ждал командира.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что находился в состоянии опьянения, после конфликта взял автомат и выстрелил в собрата. Военнослужащий раскаялся и просил суд назначить ему не суровое наказание.

Суд учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние, молодой возраст обвиняемого и наличие у него малолетнего сына, родившегося в 2024 году. В то же время, состояние алкогольного опьянения во время совершения преступления суд признал отягчающим обстоятельством.

В результате военнослужащему назначили наказание в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области военный железной трубой забил до смерти побратима. Судмедэксперт зафиксировал повреждение головы. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.