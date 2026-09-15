Подорожание не останавливается: на АЗС снова выросли ценники на бензин
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Последние недели стоимость горючего непрерывно растет
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 15 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 90,11 гривны за литр (+1,23 гривны);
- бензин А-95 – 86,17 гривны за литр (+1,16 гривны);
- бензин А-92 – 81,67 гривны за литр (+1,08 гривны);
- дизтопливо – 97,06 гривны за литр (+1,12 гривны);
- автогаз – 43,66 гривны за литр (+0,15 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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