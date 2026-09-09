В Житомире чиновники заработали миллионы на некачественном топливе для больницы

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области получил подозрение директор частного предприятия. Речь идет о поставках топлива, которое не отвечало требованиям, на сумму более 4 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, одно из коммунальных медицинских учреждений области объявило тендер на закупку топливных материалов. Победителем стало предприятие, зарегистрированное в Киеве. С директором заключили договор на поставку 450 тонн каменного угля и торфобрикетов.

Предприятие поставляло несколько месяцев топливо в медицинское учреждение. Однако оказалось, что это топливо не было качественным. Несмотря на это, заведующая хозяйством подписывала акты приемки-передачи товара, на основании которых осуществлялась оплата. Она не сообщила руководству о некачественных поставках. В результате медицинское учреждение использовало некачественное топливо и понесло убытки более чем на 4,7 миллиона гривен.

51-летний предприниматель получил подозрение. Также подозрение получила 53-летняя заведующая хозяйством.

Теперь директору предприятия грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества. Женщине может угрожать может угрожать от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также штраф от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, что правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевзеленстрое. Чиновники присвоили более 3,5 миллионов гривен.