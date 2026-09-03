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03 сентября 2026, 10:30

В Житомирской области задержали сотрудника СБУ, который торговал данными из тайной базы

03 сентября 2026, 10:30
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного Коростенского райотдела УСБУ в Житомирской области. Он за деньги передавал посторонним секретную информацию о владельцах телефонных номеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Имея доступ к тайной базе данных, правоохранитель должен был искать преступников, однако продавал сведения о звонках и точных локациях абонентов. Свою деятельность фигурант вел, по меньшей мере, с мая 2026 года. Разоблачить его удалось во время выполнения очередного "заказа": мужчина за 50 тысяч гривен попросил "пробить" телефон жены из-за подозрения в измене.

Половину чиновник получал в качестве аванса, а другую – уже после предоставления всех сведений.

27 августа правоохранителя задержали "на горячем" во время получения второй части суммы.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили участкового полицейского, торговавшего психотропами . Его отстранили от занимаемой должности.

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