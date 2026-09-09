У Житомирі чиновники заробили мільйони на неякісному паливі для лікарні

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Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, один із комунальних медичних закладів області оголосив тендер на закупівлю паливних матеріалів. Переможцем стало підприємство, зареєстроване у Києві. З директором уклали договір на постачання 450 тон кам’яного вугілля та торфобрикетів.

Підприємство постачало кілька місяців паливо до медичного закладу. Проте виявилось, що це паливо не було якісним. Попри це завідувачка господарством підписувала акти приймання-передачі товару, на підставі яких здійснювалася оплата. Вона не повідомила керівництву про неякісне постачання. В результаті медичний заклад використовував неякісне паливо і зазнав збитків на понад 4,7 мільйона гривень.

51-річний підприємець отримав підозру. Також підозру отримала 53-річна завідувачка господарством.

Тепер директору підприємства загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Жінці може загрожувати може загрожувати від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили корупційну схему в Київзеленбуді. Чиновники привласнили понад 3,5 мільйона гривень.