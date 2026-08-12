Разведка подтвердила подготовку России к новой мобилизации – Зеленский

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится провести новую волну мобилизации осенью – после проведения так называемых парламентских выборов

Об этом он сказал во время видеообращения, передает RegioNews.

По словам президента, украинская разведка получила подтверждение подготовки мобилизации по внутренним российским документам.

"Они готовят это к осени сразу после имитации парламентских выборов", – заявил Зеленский.

Зеленский считает, что таким образом российское руководство хочет продемонстрировать поддержку войны среди населения. По его словам, Москва также продолжает набор военных по контракту.

Президент добавил, что Украина готовится к собственным активным операциям в ответ на подготовку России.

"Я назначил соответствующие задачи нашим разведывательным агентствам и специальным службам Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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