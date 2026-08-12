РФ атаковала Харьков БпЛА: зафиксировано попадание в частном секторе
Сегодня утром российские войска атаковали беспилотником Киевский район Харькова
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, зафиксировано попадание на территории частного домовладения.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Другие последствия атаки уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек. За сутки по области зафиксировали пять ракетных ударов, 13 ударов КАБами, 10 атак БпЛА "Герань-2", один "Ланцет", пять "Молний" и пять FPV-дронов.
Ночная атака дронов на Запорожье: спасатели потушили масштабный пожар в "Эпицентре"Все новости »
12 августа 2026, 08:52Россияне атаковали Харьковщину: 13 человек пострадали, среди них подросток
12 августа 2026, 08:51Россияне атаковали Херсон "шахедами": погибли два человека, есть пострадавшие
12 августа 2026, 08:36
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Одессе взрывотехники изъяли обломки вражеского БпЛА, попавшего в квартиру многоэтажки
12 августа 2026, 11:22В Днепре на водоеме утонула женщина: полиция устанавливает обстоятельства
12 августа 2026, 11:18В Киеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой
12 августа 2026, 10:57РФ ударила дронами по Киевщине: возник пожар, пострадал 65-летний мужчина
12 августа 2026, 10:52Удары РФ по энергетике: ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной
12 августа 2026, 10:46Российский дрон атаковал в Запорожском районе автобус предприятия: есть раненый
12 августа 2026, 10:35Во Львовской области грузовик насмерть сбил 34-летнего пешехода
12 августа 2026, 10:27Россия атаковала Украину "Искандером", ракетами Х-31П и Х-35, а также почти 140 беспилотниками
12 августа 2026, 10:11Разведка подтвердила подготовку России к новой мобилизации – Зеленский
12 августа 2026, 09:58Атака дронов на Киевскую область: работает ПВО
12 августа 2026, 09:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »