РФ атаковала Харьков БпЛА: зафиксировано попадание в частном секторе

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано попадание на территории частного домовладения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Другие последствия атаки уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек. За сутки по области зафиксировали пять ракетных ударов, 13 ударов КАБами, 10 атак БпЛА "Герань-2", один "Ланцет", пять "Молний" и пять FPV-дронов.