На Житомирщині військові майже три роки працювали на СТО замість служби

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира однієї з військових частин Житомирщини, який дозволив чотирьом підлеглим майже три роки замість виконання службових обов'язків працювати на приватному СТО

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами справи, схема діяла із січня 2023 року.

Четверо військовослужбовців формально залишалися на службі та щомісяця отримували грошове забезпечення з державного бюджету, однак фактично ремонтували й обслуговували автомобілі на приватному автосервісі.

За цей період їм безпідставно виплатили майже 3,5 млн грн.

Слідство встановило, що командир направив військовослужбовців на СТО за незаконною вказівкою свого керівника, який підтримував дружні стосунки з власником автосервісу.

У січні 2026 року працівники ДБР викрили схему та припинили її роботу.

Під час розслідування командир визнав свою вину та повністю відшкодував державі майже 3,5 млн грн збитків. Крім того, він перерахував 300 тис. грн на потреби ЗСУ та надав слідству свідчення щодо інших учасників схеми.

Командира обвинувачують у пособництві в ухиленні військовослужбовців від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Найсуворіша санкція за інкримінованими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі.

Розслідування щодо інших учасників схеми триває. Підозри вже повідомили власнику СТО, чотирьом військовослужбовцям та керівнику обвинуваченого командира.

Крім того, під час розслідування ДБР виявило недостовірні відомості в декларації одного з представників керівництва військової частини. Йому також повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали командира однієї з військових частин Житомирщини. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, адже змушував підлеглих робити ремонт у своєму будинку та будувати магазин.