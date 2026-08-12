Фото: прокуратура

Враг ударил ударным беспилотником по гражданской инфраструктуре Запорожья 12 августа около 02:34

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В результате обстрела разрушены помещения торгового центра "Эпицентр" – почти полностью уничтожены товары и материалы внутри здания.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки вспыхнул торговый центр "Эпицентр". Спасатели потушили масштабный пожар площадью 10 тысяч кв. м.