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07 августа 2026, 09:47

В Житомирской области мужчина умер на территории ТЦК после прохождения ВЛК

07 августа 2026, 09:47
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Коростене Житомирской области мужчина умер после прохождения военно-врачебной комиссии в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

6 августа во время проверки военно-учетных документов общая группа в составе военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции проверила документы 46-летнего мужчины.

Выяснилось, что он нарушил правила военного учета и подлежал призыву военную службу во время мобилизации как офицер запаса. Мужчину сопровождали в Коростенский районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

После медицинского осмотра ВЛК сочла его годным к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и других определенных подразделениях.

По информации ТЦК, около 14:38 человек внезапно потерял сознание на территории учреждения. Ему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

Медики прибыли в 14.46. Во время пребывания в автомобиле скорой помощи у мужчины произошла остановка сердца. Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Предварительно, по информации медиков, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Признаков внешних телесных повреждений не выявили.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Окончательные выводы причин смерти должны сделать после завершения необходимых процессуальных действий и проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что способствуют проведению расследования и выразили соболезнования семье умершего.

Напомним, ранее в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

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