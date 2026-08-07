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07 серпня 2026, 09:47

На Житомирщині чоловік помер на території ТЦК після проходження ВЛК

07 серпня 2026, 09:47
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Коростені Житомирської області чоловік помер після проходження військово-лікарської комісії у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

6 серпня під час перевірки військово-облікових документів спільна група у складі військовослужбовців ТЦК та представника Національної поліції перевірила документи 46-річного чоловіка.

З'ясувалося, що він порушив правила військового обліку та підлягав призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. Чоловіка супроводили до Коростенського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

Після медичного огляду ВЛК визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку та інших визначених підрозділах.

За інформацією ТЦК, близько 14:38 чоловік раптово знепритомнів на території установи. Йому викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Медики прибули о 14:46. Під час перебування в автомобілі швидкої допомоги у чоловіка сталася зупинка серця. Лікарі проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося.

Попередньо, за інформацією медиків, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявили.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки щодо причин смерті мають зробити після завершення необхідних процесуальних дій та проведення судово-медичної експертизи.

У Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що сприяють проведенню розслідування та висловили співчуття родині померлого.

Нагадаємо, раніше в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

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Житомирська область Коростень мобілізація чоловік ТЦК ВЛК бусифікація зупинка серця
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