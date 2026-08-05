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05 августа 2026, 13:45

Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах к Patriot, – FT

05 августа 2026, 13:45
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на прошлой неделе отказал в предоставлении сотен дополнительных ракет-перехватчиков в зенитно-ракетные комплексы Patriot

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, во время встречи в Овальном кабинете Зеленский попросил предоставить Украине дополнительные ракеты к системам Patriot в преддверии зимы. Однако Трамп отклонил эту просьбу, объяснив решение дефицитом перехватчиков в запасах США.

Как утверждают собеседники Financial Times, американский президент заявил, что эти ракеты нужны для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и союзников США в регионе на фоне противостояния с Ираном.

В то же время глава Пентагона ранее отрицал информацию о существенном сокращении запасов ракет-перехватчиков в системы Patriot и THAAD, назвав такие сообщения ложными.

По информации CNN, во время кампании против Ирана американские военные использовали около 80% ракет-перехватчиков для систем THAAD и около 65% – для Patriot.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп пока не принял окончательного решения о возможном предоставлении Украине лицензии на производство систем Patriot.

Напомним, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

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