Фото: полиция

ДТП произошло 4 августа около 20:00 в пределах села Панское Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель внедорожника BMW X5 выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с грузовым автомобилем DAF, после чего от удара столкнулся с другим грузовиком Mercedes-Benz Actros.

В результате столкновения автомобиль разбило вдребезги.

От полученных травм 50-летний водитель BMW погиб на месте. Водители грузовиков в ДТП не пострадали.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.