Российский FPV-дрон атаковал грузовик с продуктами в Херсоне: авто сгорело

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вражеский FPV-дрон попал в грузовик, который доставлял продукты в один из супермаркетов города. В результате удара автомобиль полностью сгорел.

Возникший после попадания пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, утром 4 августа российские террористы устроили охоту на продавца фруктов в Херсоне. FPV-дрон преследовал мужчину и атаковал его у рынка "Три штыка". Он выжил, но получил ранение.