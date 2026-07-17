На Житомирщині жінка хотіла замінити SIM-карту, а аферисти оформили на неї кредит

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

55-річна жінка отримала дзвінок від незнайомця, який назвав себе представником мобільного оператора. Він заявив їй про нібито необхідність заміни старої SIM-картки на eSIM та запевнив, що для цього потрібно виконати кілька нескладних операцій та продиктувати код підтвердження, який надійде в SMS-повідомленні.

Жінка виконала всі вказівки. Проте в результаті виявилось, що шахрай оформив на неї кредит на 8 тисяч гривень.

"Слідчі поліції встановлюють причетних до кримінального правопорушення. Подію попередньо кваліфіковано за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.