Фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, мошенники звонили людям и убеждали их, что могут вернуть деньги, которые раньше были украдены в инвестиционные платформы. После этого они убеждали людей вносить новые взносы.



Наконец, полученные деньги аферисты выводили на криптовалютные биржи и кошельки. В общей сложности обманули по меньшей мере шестерых пострадавших более чем на 50 тысяч евро. Среди потерпевших были и украинцы, и поляки.



Пятерых подозреваемых отправили под стражу с возможностью залога. Еще один несовершеннолетний подозреваемый сейчас под домашним арестом.

Напомним, в Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег. Женщине позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он уверил ее, что якобы для "защиты" денег она должна сообщить ему конфиденциальные данные банковской карты. Со счета женщины сняли 75 тысяч гривен.