"Дочь попала в ДТП": в Ровенской аферисты выманили у пенсионерки тысячи долларов

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В Ровно будут судить двух аферистов. Они обманули 82-летнюю женщину, солгав ей о ее дочери

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

82-летняя женщина получила звонок от незнакомца. Он заявил, что якобы ее дочь попала в ДТП и необходима срочная операция. Впоследствии в ее квартиру пришел неизвестный мужчина, и она передала ему все свои сбережения: 10 тысяч долларов и 2000 евро, а также написала "расписку на передачу денег для врача".

Полиция обнаружила злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 19 и 26 лет.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.