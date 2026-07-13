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13 июля 2026, 15:40

Обещал вернуть из плена: аферист из Донбасса выманил деньги у жены военного в плену РФ

13 июля 2026, 15:40
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Фото из открытых источников
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Правоохранители разоблачили 29-летнего мошенника. Он выманил у жены военного, находящегося в плену у россиян, большую сумму денег

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Аферист убедил женщину, что якобы имеет связи и может сделать так, чтобы ее муж был освобожден из плена. Он, в частности, просил у нее документы, подтверждающие пребывание в плену военного. Затем он систематически уверял, что вопрос уже якобы решается, необходимые документы скоро подпишут, а военнопленного включат в списки на обмен.

В период с ноября 2024 по январь 2025 женщина перечислила аферисту 422 360 гривен. После этого аферист заявил, что этим вопросом уже занимается другой человек, а сам он уехал за границу и скрылся из связи.

"По данным следствия, подозреваемый не имел никаких реальных возможностей повлиять на включение в списки на обмен или обеспечить возвращение у пленника в Украину. Полученными средствами он распорядился по собственному усмотрению", - говорят правоохранители.

В настоящее время устанавливают других лиц, которые могли пострадать от действий мошенника и предпринимают действия по его розыску.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.

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