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14 июля 2026, 21:05

В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров 8 миллионов

14 июля 2026, 21:05
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве разоблачили мошенников, выманивших у пенсионеров миллионы гривен. Аферисты притворялись правоохранителями

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве 86-летний мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником СБУ. Аферист заявил, что якобы пенсионера подозревают в государственной измене и финансировании страны-агрессора. Мошенник заявил, что пенсионер якобы должен отдать на проверку все свои сбережения и написать собственное заявление о передаче средств для проверки и "декларирования".

Пенсионер отдал аферистам 63 300 долларов США и 48 120 Евро.

Похожая ситуация произошла в Соломенском районе Киева. Там аферисты убедили 77-летнего мужчину послать ему на проверку более 13 000 долларов, 29 000 евро и 60 000 гривен.

Также от схемы пострадала 70-летняя женщина. Незнакомец представился сотрудником спецслужбы и выманил у женщины на проверку 14 000 долларов и 144 000 гривен.

"В настоящее время установлено, что во всех трех случаях курьерами были 23-летний и 31-летний мужчины", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста . Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.

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