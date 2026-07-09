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09 июля 2026, 23:15

В Житомирской области драка на вокзале закончилась реанимацией

09 июля 2026, 23:15
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Фото: Национальная полиция
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На Житомирском вокзале произошла потасовка. В результате инцидента мужчину госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 28-летний мужчина ожидал автобус на автовокзале. Между ним и прохожим произошла ссора. "Оппонент" несколько раз ударил мужчину по голове, после чего он упал. Очевидцы вызвали медиков и полицию.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию. Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель, который в то время был пьян. Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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