В Киевской области военный СЗЧ убил отчим ножом

Фото: Национальная полиция

В Киевской области военный в СЗЧ убил человека. Жертвой стал бывший сожитель его матери

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, самовольно покинувший часть военный поссорился с бывшим сожителем матери. Во время ссоры он нанес мужчине множественные ножевые ранения в грудь и живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Известно, что военный пытался избежать наказания и скрывался от полиции. Однако начальник сектора соблюдения прав человека Фастовского районного управления полиции Александр Кондратович заметил его прямо на улице. После этого правоохранитель задержал его и вызвал коллег.

Напомним, что в селе Квасово Береговского района полицейские раскрыли умышленное убийство 62-летнего мужчины.