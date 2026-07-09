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09 июля 2026, 23:35

Инфляция в Украине упала: как это повлияло на цены

09 июля 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине произошло снижение потребительских цен. Стало известно, что стало дороже, а что подешевело

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В июне потребительские цены в Украине снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли на 7,2%.

При этом базовая инфляция в июне 2026 года, если сравнивать с маем, составляла 0,5%, а если с июнем 2025 года – 8,1%. Цены на продукты безалкогольные напитки упали на 0,8%, на 27,8% подешевели яйца. В частности, с 3,7% до 0,6% снизились цены на овощи, фрукты, сахар, рис, мясо птицы.

В то же время, некоторые товары подорожали. В частности, на 1,7-1,0% в июне выросли цены на подсолнечное масло (за год - на 20,8%), рыбу и продукты из рыбы (+21,6%), макаронные изделия (+10,8%), а еще хлеб (+19,4%). Алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 1,4%.

Обувь подешевела на 3%, а одежда – на 1,9%. При этом цены на транспорт увеличились на 0,2% из-за подорожания проезда, хотя масла и горючее подешевели на 1,6%.

Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.

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