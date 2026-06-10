В Харьковской области рецидивист бросил гранату в полицейских и открыл огонь

Фото: полиция Харьковской области

Ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе преследования сотрудники полиции неоднократно выдвигали законные требования об остановке транспортного средства путем использования проблесковых маячков, специальных звуковых сигналов и специального громкоговорителя, однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейских.

Продолжая бежать от преследования, водитель бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и устроил стрельбу по полицейским.

В результате действий правонарушителя правоохранители получили акубаротравмы.

Характеристики и тип взрывного устройства, использованного против правоохранителей, устанавливают эксперты.

Нападающего оперативно задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Изюмского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

Полицейские сообщили нападающему о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Хмельницкий городской районный суд рассмотрел дело в отношении военнослужащего. Он угрожал насилием сотрудникам полиции.