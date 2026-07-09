В Украине дорожает бензин: какие ценники на АЗС
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются цены на АЗС. Стало известно, как изменились ценники на заправках.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 9 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр (+0.02 гривны);
- бензин А-95 – 74,60 гривны за литр (+0.03 гривны);
- бензин А-92 – 69,53 гривны за литр (+0.13 гривны);
- дизтопливо – 75,94 гривны за литр (+0.02 гривны);
- автогаз – 40,07 гривны за литр (без изменений).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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