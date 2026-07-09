Кровавый день в Херсоне: оккупанты массово атаковали город дронами, есть погибшие и десятки раненых

Фото: прокуратура Херсонской области

В течение 9 июля 2026 года российская армия совершила авиаудары, также атаковала населенные пункты Херсона ствольной и реактивной артиллерией, дронами разного типа

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 32 получили травмы.

Так, утром в Херсоне оккупанты дроном атаковали автомобиль – погибли два сотрудника Пенсионного фонда, это 58-летний мужчина и женщина 57-ми лет.

В течение дня в областном центре из-за вражеских атак с помощью БПЛА ранения разной степени тяжести получили еще 28 человек. Среди пострадавших – 16-летний парень, медицинские работники, сотрудник полиции.

Еще четыре человека получили травмы в селе Высунцы в результате взрыва авиаснарядов, выпущенных по населенному пункту российской авиацией.

Кроме того, повреждения получили частные дома, автомобиль ЭМД, маршрутный и легковой автотранспорт.

Напомним, что днем 9 июля российские кафиры атаковали Херсон . "Целью" дрона стал маршрутный автобус.