"Развлеклись" воровством: в Ровно полиция нашла подростков, которые испортили декор магазина

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9 июля во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов правоохранители обнаружили видео, на котором две девушки срывают декоративные цветы, прикрепленные на стене у входа торгового заведения на улице Театральной

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сотрудники ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции совместно с офицерами службы образовательной безопасности оперативно установили личности нарушительниц. Ими оказались две 13-летние жительницы Ровно.

Правоохранители пообщались с одной из девушек и ее матерью. Во время беседы школьница объяснила, что они совершили кражу ради развлечения".

На мать несовершеннолетней полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности матери второй участницы инцидента.

Напомним, что в Харькове 16 июня компания лиц, среди которых были несовершеннолетние, в публичном месте распивала алкогольные напитки и дерзко вела себя. Всех участников привлекли к ответственности.