"Развлеклись" воровством: в Ровно полиция нашла подростков, которые испортили декор магазина
9 июля во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов правоохранители обнаружили видео, на котором две девушки срывают декоративные цветы, прикрепленные на стене у входа торгового заведения на улице Театральной
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Сотрудники ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции совместно с офицерами службы образовательной безопасности оперативно установили личности нарушительниц. Ими оказались две 13-летние жительницы Ровно.
Правоохранители пообщались с одной из девушек и ее матерью. Во время беседы школьница объяснила, что они совершили кражу ради развлечения".
На мать несовершеннолетней полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Также правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности матери второй участницы инцидента.
Напомним, что в Харькове 16 июня компания лиц, среди которых были несовершеннолетние, в публичном месте распивала алкогольные напитки и дерзко вела себя. Всех участников привлекли к ответственности.