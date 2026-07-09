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09 липня 2026, 23:15

На Житомирщині бійка на вокзалі закінчилась реанімацією

09 липня 2026, 23:15
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Фото: Національна поліція
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На Житомирському вокзалі сталась бійка. Внаслідок інцидента чоловіка госпіталізували до реанімації

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 28-річний чоловік очікував на автобус на автовокзалі. Між ним та перехожим сталась сварка. "Опонент" кілька разів ударив чоловіка по голові, після чого він упав. Очевидці викликали медиків та поліцію.

Потерпілого госпіталізували до реанімації. Медики діагностували тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який на той час був п'яний. Тепер йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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