Жестокая расправа над животным: в Харьковской области полиция расследует убийство собаки
3 июля правоохранителям поступило сообщение от жительницы села Мала Рогань. По словам заявительницы, соседи причинили телесные повреждения ее собаке, в результате чего животное погибло
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
На место происшествия выезжал экипаж полиции. Уведомление зарегистрировано в установленном порядке.
Работники полиции проводят первоочередные следственные действия для установления обстоятельств происшествия, опрашиваются участники и возможные свидетели происшествия, устанавливаются все фактические обстоятельства.
Ситуация находится под контролем, об установленных обстоятельствах будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в столице расследуют обстоятельства смерти собаки . Оказалось, что животное погибло от сильной жары.