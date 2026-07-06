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06 июля 2026, 22:45

Жестокая расправа над животным: в Харьковской области полиция расследует убийство собаки

06 июля 2026, 22:45
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Фото иллюстративное
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3 июля правоохранителям поступило сообщение от жительницы села Мала Рогань. По словам заявительницы, соседи причинили телесные повреждения ее собаке, в результате чего животное погибло

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

На место происшествия выезжал экипаж полиции. Уведомление зарегистрировано в установленном порядке.

Работники полиции проводят первоочередные следственные действия для установления обстоятельств происшествия, опрашиваются участники и возможные свидетели происшествия, устанавливаются все фактические обстоятельства.

Ситуация находится под контролем, об установленных обстоятельствах будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в столице расследуют обстоятельства смерти собаки . Оказалось, что животное погибло от сильной жары.

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